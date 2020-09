JOÃO DADO – Sem disputar reeleição, prefeito faz balanço de administração

O Prefeito João Dado disse em tom de despedida na tarde de ontem, que desde o início da sua administração havia dito que não seria candidato à reeleição. Agora, o atual Executivo reafirmou sua intenção de não participar do pleito eleitoral deste ano e que, conforme anunciou este Diário, vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições de 2022.

“Estou com minha consciência tranquila, fiz tudo o que foi possível para administrar a nossa cidade, tudo dentro das possibilidades que me foram dadas”, disse e acrescentou: “Este é um momento importante na minha vida pública e faço questão hoje de destacar o que conquistamos nesses últimos 4 anos para o nosso município”.

* 1º Lugar em Governança Municipal em estudo feito pelo Conselho Federal de Administração, ano base de 2018;

* Ideb 2019 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 6,9, nota acima da média nacional, que deixa Votuporanga em destaque na região, inclusive com pontuação maior que cidades de grande porte, como, por exemplo, São José do Rio Preto e Catanduva;

* 11ª posição no Brasil em Boas Práticas de Promoção e Proteção de Direitos da Primeira Infância, por meio de estudo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça;

* Entre as 30 selecionadas como referência nacional pelo Tribunal de Contas da União na gestão de Educação Pública e entre as três cidades referenciadas pelo Tribunal de Contas do Estado em práticas educacionais;

* Crescimento de quase 70% no número de Alvarás de Construção, Ampliação e Regularização expedidos em 2019, o que demonstra que a cidade cresce significativamente com construção de novas residências;

* Em 10 anos, o número de habitantes de Votuporanga cresceu em mais de 10 mil pessoas, segundo estimativa do IBGE divulgada no final de agosto, e avançou mais que o dobro que outras cidades da região.

* Desde 2017, o Prefeito João Dado entregou 118 obras, sendo 98 nos três primeiros anos de Governo e 20 até o presente momento, no ano de 2020. A expectativa é de que até o final deste ano mais 30 obras que estão em fase de conclusão também sejam entregues, totalizando cerca de 150 obras nos quatro anos de Governo.

“Encerramos nosso mandato com consciência tranquila de dever cumprido. Levamos equipamentos públicos para todos os bairros, em diferentes áreas. Regularizamos diversos prédios públicos que não possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), e que ao final do nosso mandato estarão protegidos contra incêndio, protegendo, assim, milhares de vidas. Enfim, tivemos uma equipe de Governo determinada a fazer o melhor para Votuporanga e sabemos que conseguimos cumprir com esse objetivo, contribuindo para qualidade de vida das pessoas que residem em Votuporanga”, finalizou o Prefeito João Dado.