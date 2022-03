João Dado inaugura escritório comercial e político neste sábado em Votuporanga 

Evento será prestigiado pelo Presidente Estadual do PL (Partido Liberal), José Tadeu Candelária e o Secretário Estadual e Membro da Executiva Nacional do Partido, Simei Baldani.

O ex-prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, ou simplesmente João Dado, inaugura no início da tarde deste sábado (6.mar) um escritório comercial e político no Edifício Alpha Center, 2º andar, Sala 24. Evento que será prestigiado por lideranças políticas, dentre elas o Presidente Estadual do PL (Partido Liberal), José Tadeu Candelária e o Secretário Estadual e Membro da Executiva Nacional do Partido, Simei Baldani.

Ao Diário de Votuporanga, João Dado explicou em entrevista exclusiva, sua migração do PSD (Partido Social Democrático) para o PL do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e presidido nacionalmente por Valdemar Costa Neto.

Perguntado sobre a mudança da sigla, João Dado que é engenheiro, sindicalista e político, inclusive, em sua trajetória traz aproximadamente 10 anos como deputado federal no Congresso, em Brasília/DF, comentou. “Tenho uma empresa de consultoria, palestras, com conteúdo político. E agora, começo um trabalho voltado para a disputa do pleito para deputado federal nas próximas eleições. Tenho uma amizade muito antiga com o deputado Valdemar Costa Neto, com o qual eu convivi desde 1990, no período de Câmara; construímos uma amizade e agora surgiu a oportunidade de ir para o PL, com o apoio do presidente da República, com o qual também foi deputado federal comigo por 10 anos”.

Dado expressou desejo em retomar uma cadeira na Câmara dos Deputados representando Votuporanga e afirmou que agora, mais experiente, poderá trazer mais e melhores recursos para o município. “É extremamente importante para um município ter um representante em Brasília, veja, quando eu estive como deputado federal, Votuporanga recebeu recursos federais muito importante e vou dar um exemplo: a revitalização da Rua Amazonas. Obra que foi feita em duas etapas. A primeira etapa no governo de Júnior Marão e a segunda etapa no nosso governo municipal, num total aí aproximado de R$ 2.400.000,00 e assim transformamos a Rua Amazonas, obra importante para o nosso comercio; outro exemplo é a obra do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no governo do Juninho Marão, foi feito com recursos que eu trouxe de Brasília e é uma beleza o nosso Centro de Convenções. Ainda posso te citar as obras do Centro de Eventos Elder Galera, aquela imóvel recebeu recursos federais, uma parte eu trouxe e outra eu conquistei através de deputados amigos como o Paulinho da Força que destinou recursos, Antônio Bulhões, dentre outros que nos ajudou a trazer recursos para Votuporanga. Em minha passagem como prefeito conquistei aproximadamente R$ 36 milhões para nossa cidade, então eu sei como trazer recursos para o nosso município”.

Eleito por vários anos entre os 100 parlamentares mais atuantes da Câmara dos Deputados, Dado salientou que ainda tem ‘pique’ para retomar o trabalho na Capital Federal. “Eu penso que tenho que sim, sou muito dedicado em tudo o que faço e trabalho desde meus 10 anos de idade, hoje estou com 67 então te digo que se tem uma coisa que sei fazer é trabalhar. Com isso, um eventual retorno meu à Brasília vai permitir que Votuporanga cresça muito e em obras grandes, obras que exijam um montante grande de recursos; pois, principalmente agora que tive a experiência no Executivo municipal, sei exatamente como ajudar. Por isso, penso que se Deus permitir e as pessoas permitirem que retornemos com nosso mandato de deputado federal, irei trabalhar para que possamos fazer como já foi feito, pois enquanto estive lá trouxe recursos na ordem de R$ 65 milhões para ajudar a transformar o nosso município e assim ajudar a nossa gente”, concluiu João Dado.