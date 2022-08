João Dado inaugura comitê de campanha 

Evento ocorre a partir das 17h30, na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga.

O candidato a deputado federal João Dado (PL), inaugura a partir das 17h30 desta terça-feira (16.ago) seu comitê de mobilização de campanha em Votuporanga/SP. O QG do ex-prefeito na trajetória que visa voltar no Congresso Nacional em Brasília/DF fica na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada.

Simbolicamente, o comitê está localizado na tradicional avenida votuporanguense que leva o nome do avô de João Dado e primeiro prefeito eleito do município.

Na construção da pré-campanha, ainda em março, João Dado anunciou sua filiação do Partido Liberal sendo prestigiado, em evento em Votuporanga, pelo presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária e o secretário estadual e membro da executiva nacional do partido, Simei Baldani; dentre uma constelação de apoiadores. Filiação obteve aval presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, com quem Dado dividiu plenário em suas passagens como deputado federal.