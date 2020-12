João dado entrega obra antienchente na Vila America

Após mais de 40 anos, moradores do loteamento Vila América e adjacências, não terão mais problemas com enchentes no período de chuvas

O fim de semana contou com um marco histórico para Votuporanga. Após mais de 40 anos, moradores do loteamento Vila América e adjacências, não terão mais problemas com enchentes no período de chuvas. O Prefeito João Dado entregou a tão aguardada obra de infraestrutura com implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo, Rua Pará, Rua Venezuela e Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos.

O ato inaugural contou com a presença do Deputado Federal General Peternelli; da Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade Mônica Pesciotto de Carvalho; do Gerente Regional da CDHU, Osvaldo Carvalho, representando o Deputado Estadual e Líder de Governo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari; da vereadora Ednalva Azevedo, representando a Câmara Municipal dos Vereadores; dos representantes da Associação dos Moradores do bairro Paineiras (Zona Oeste), o presidente Romildo de Moraes, da vice-presidente, Jane Oliveira e do Diretor Giba Oliveira; do comerciante representante do bairro, Tiago Galeti, de secretários municipais, autoridades, servidores e demais público presentes. Vale ressaltar que foram atendidas às determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

Durante seu discurso, o Prefeito João Dado agradeceu a presença do Deputado Federal General Peternelli e ressaltou a importância da obra para Votuporanga. “Essa obra é emblemática. Com cinco dias de Governo tivemos uma inundação no Cemei ‘Helena Buzato’ e proximidades, desta forma, fizemos essa obra de grande porte. São mais de R$ 5 milhões investidos para a segurança e proteção da vida para que não ocorram tragédias devido às chuvas. São oito mil pessoas beneficiadas e encerramos o ciclo de inundações. É uma alegria pra nós, visto, que após 40 anos, o problema está solucionado por definitivo”.

O Deputado Federal General Peternelli parabenizou o Chefe do Executivo. “É uma satisfação ver a alegria do Prefeito Dado de ter cumprido uma missão que é fundamental. O político mais importante é o prefeito e os vereadores, porque eles que vão proporcionar a qualidade de vida para o cidadão, e muitas vezes as pessoas esquecem das obras de infraestrutura, como essa que proporciona segurança à população. Eu fico muito feliz de ver o Dado cumprindo o seu mandato atendendo aos objetivos a que ele se propôs a serem executados, e proporcionando essa tranquilidade aos votuporanguenses. Parabenizo o Prefeito por mais essa obra, porque o problema não vai ocorrer mais”.

A melhoria teve início em março deste ano no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul. Ao total, a obra contou com cerca de 1,2 km de extensão com caixas em concreto armado para interligação da rede de aduelas, caixas em alvenaria para interligação de tubos de concreto armado e bocas coletoras de águas pluviais.

Para execução da obra, a Prefeitura de Votuporanga adquiriu financiamento por meio de chamamento público voltado para instituições financeiras e conquistou juros muito abaixo do valor de mercado. Foram mais de R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.536.906,28 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra.

Ao lado da placa inaugural, está o mapa indicando o percurso da obra e também uma homenagem justa para todos aqueles que, direta ou indiretamente, atuaram na obra. Em especial a: Jorge Augusto Seba, Arquiteto e Urbanista responsável pelo projeto, Vanderlei Carminatti, Olyntho Munhoz Vargas, Rafael Matos da Rocha, Aldo Takao Okoti, Gilberto de Moraes, Maria Lusica Passarelli Sassio tto, Ralf Silva Bonfim, Fabiano Firmino de Oliveira, Nelson Massete e Valdeci Puchalski.

Mudança no trânsito

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança realizou mudanças no sentido de ruas da região atendendo a reivindicações de moradores e comerciantes, além de melhorar o fluxo no trânsito.