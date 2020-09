João Dado e Flá (Jales) estão fora; reeleição somente em Santa Fé do Sul

Votuporanga vê eleição polarizada pela primeira vez em vários anos; Jales com favorito claro.

Os prefeitos de Votuporanga e Jales, João Dado (PSD) e Flá Prandi (DEM) respectivamente, confirmaram nas convenções que não disputarão a reeleição que lhes era garantida por lei. Em mandatos aquém das expectativas criadas no pleito de 2016, o futuro político de ambos em âmbito municipal deve se encerrar com a decisão sobre a não candidatura.

Aqui em Votuporanga João Dado, que fora alçado ao cargo pelo “grupão”, que domina a cena política local há pelo menos 20 anos, vai apoiar o candidato João Garcia, do Podemos.

A dupla Jorge Seba e Cabo Valter será a representante do grupo que tem como líderes o deputado estadual Carlão Pignatari e o ex-prefeito Júnior Marão. Seba foi candidato a prefeito em 1992, ficando em terceiro lugar com 6.066 votos.

Correndo por fora está o advogado Dr. Hery Kattwinkel, que aposta na condição de “terceira via” para derrubar os nomes apoiados pelos grupos antagonistas principais do pleito.

Situação diferente de Votuporanga vive Jales. Depois de uma eleição com candidatura única e um mandato que não cumpriu as expectativas, Flá Prandi saiu do cenário e abriu espaço para o empresário Luís Henrique Moreira (PSDB).

O tucano conta com o apoio maciço da comunidade jalesense e não deve ter dificuldades para derrotar Luís Especiato (PT) e Aílton Santana (PV).

O prefeito Ademir Maschio, em Santa Fé do Sul, será o único, ao lado de Pessuto (Fernadópolis), que tentará a reeleição nas quatro principais cidades da região – depois de Rio Preto. Por lá ele vai enfrentar Milaine Calazans, do Republicanos, Evandro Mura, do PSL – apoiado pelo deputado estadual Itamar Borges -, e Antônio Gilzai, do Patriotas. (Gustavo Jesus – O Extra Net)