João Dado autoriza aumento na tarifa da Área Azul 

A partir de 1º de janeiro de 2021 a permanência de duas horas custará R$ 2,50.

Em decreto publicado nesta quarta-feira (23), o prefeito de Votuporanga/SP, João Dado, fixou em R$ 2,50 a tarifa unitária a ser cobrada dos usuários do Sistema Área Azul, pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de duas horas ou fração, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Em 2013, um decreto municipal estipulou o preço do cartão em R$ 2,00 para cada duas horas de permanência; sendo alterado em 2017, quando esse valor subiu para R$ 2,50 pelo mesmo período de uso e R$ 1,50 para a permanência de uma hora.

No ano seguinte, em junho 2018 o preço mudou, considerando então que a tarifa unitária cobrada pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de duas horas foi reduzida ao valor vigente de R$ 2,00.

No documento publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura justificou o aumento por considerar à “defasagem em relação aos índices inflacionários acumulados no período, e que sem a recomposição do valor da tarifa do cartão de estacionamento, a entidade permissionária, através de ofício, afirma não ter condições de operacionalizar o funcionamento do sistema Zona Azul”.