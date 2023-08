João Basso pode ser titular contra o Athletico 

Santos encerrou a preparação para duelo contra o Furacão, neste sábado, pelo Brasileirão.

O Santos encerrou, nesta sexta-feira, a preparação para o confronto contra o Athletico-PR, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro.

O técnico Paulo Turra comandou um treino tático durante o período da manhã, no CT Rei Pelé. Além disso, o treinador também realizou uma atividade com bola parada. O comandante do Peixe fez testes e esboçou um possível time para encarar o Furacão.

Na lateral-direita, a tendência é de que Gabriel Inocêncio assuma a vaga de João Lucas, que não fez boa partida contra o Fluminense. Já na zaga, João Basso pode fazer a estreia pelo Santos na vaga de Joaquim.

Com isso, um provável Santos para enfrentar o Athletico-PR é formado por João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

O Santos apresentou, também nesta sexta-feira, o meia Nonato. O jogador chega por empréstimo junto ao Ludogorets, da Bulgária, até o fim de junho de 2024. O atleta, porém, ainda não treinou junto com os novos companheiros.

A expectativa é de que o reforço seja relacionado para o duelo contra o Fortaleza, na próxima semana, válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge