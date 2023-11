João Basso fala após lesão que pode tirá-lo de reta final no Santos: “Focado 100% na recuperação” 

Problema na coxa esquerda é considerado importante e defensor pode voltar só em 2024.

O zagueiro João Basso, do Santos, pronunciou-se após sofrer uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. O problema muscular foi classificado como importante pelo Peixe e o defensor corre o risco de só retornar aos gramados em 2024.

Em publicação nas redes sociais, Basso lamentou a lesão durante a reta final da temporada, onde o Santos luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O zagueiro disse ainda estar focado na recuperação.

“Triste pela lesão nesse momento da temporada. Porém, focado 100% na minha recuperação para estar apto o mais rápido possível. Independente se dentro ou fora das quatros linhas, continuarei ajudando o Santos e os meus companheiros. Seguimos juntos. +1 ponto na nossa caminhada”, escreveu o defensor.

João Basso foi anunciado como reforço pelo Santos no fim de julho, após passagem pelo futebol português. Desde que chegou, o zagueiro foi titular em todos os 13 jogos que disputou pelo Peixe.

O Santos não divulgou o tempo estimado de retorno do defensor, mas ressaltou que Basso sofreu uma lesão importante. Dependendo do grau da lesão, o atleta pode demorar entre três semanas e três meses afastado dos gramados.

Sem João Basso, Marcelo Fernandes conta com Joaquim, Messias e Jair para a função. Além do trio, o técnico tem testado outros atletas na função durante os treinos, como o lateral-direito João Lucas.

Próximo compromisso

Sem poder utilizar o Maracanã, que está sendo preservado para a final da Conmebol Libertadores, no próximo sábado, o Flamengo optou por mandar a partida diante do Santos nesta quarta (1º), a partir das 20h, no Mané Garrincha, em Brasília/DF. O confronto é válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Peixe tem 34 pontos ganhos, ocupa a 16ª colocação na tabela, e segue na luta contra um inédito rebaixamento. O Flamengo é o quinto colocado com 50 pontos.