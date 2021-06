JMed se consolida como prestadora de serviços em saúde domiciliar

Com atendimento humanizado, empresa tem compromisso com o bem-estar e recuperação de seus clientes.

Há oito anos no mercado, a JMed Home Care se consolida em Votuporanga e região como uma empresa especializada na assistência em saúde, no conforto da casa de cada cliente. No último ano, a JMed assumiu um importante papel por conta da COVID-19 no cuidado de seus pacientes, prezando pelos serviços em domicílio com adoção de todas as medidas de proteção contra o vírus.

De acordo com o diretor da empresa, Junior Bertoldi, o objetivo da prestadora sempre foi ajudar a cada paciente que necessita de atendimentos de enfermagem e da equipe multidisciplinar. “Trabalhamos para manter o bem-estar e qualidade de vida tanto dos pacientes, quantos dos familiares, assim conseguimos alcançar a evolução e melhora dos assistidos. Toda estrutura em cada casa é sempre montada pensando no conforto e bem-estar do paciente, desde a organização até a definição dos profissionais que irão assisti-lo, eis que são absolutamente qualificados para esse tipo de cuidado”, conta.

Uma das marcas da JMed é a assistência humanizada, tanto de seus clientes quanto de seus parceiros profissionais, assumindo o compromisso com a saúde de todos. “Buscamos sermos referência em assistência domiciliar com qualidade de vida. Incentivamos o convívio com os familiares, que elevam a autoestima do paciente, influenciando, assim, diretamente em sua melhora e na resposta mais rápida e efetiva ao tratamento. Não é porque o paciente está sendo tratado em casa, que seus cuidados são reduzidos, ao contrário, isso favorece uma recuperação mais rápida, além da redução do risco de complicações, como infecções”, disse.

Um dos serviços que estão em expansão pela JMed é o de ambulância, tanto para a remoção de pacientes, quanto para presença em eventos. “Nosso objetivo é atender o máximo de regiões e estados em nível Brasil, aumentando nossa carteira de clientes e expandindo nossa marca em todo território nacional. Prezamos sempre por proporcionar conforto, com qualidade e agilidade nos atendimentos. Temos ambulâncias equipadas para a prestação de todos os tipos serviços”, explica Junior.

Além dos serviços de home care e remoções, a JMed trabalha com a locação de equipamentos, como cadeira de banho, cadeira de rodas, cama hospitalar, suporte para soro, aspirador de secreção, entre outros. “Temos também à disposição uma enfermeira capacitada para treinar a família, com autorização do médico, para fazer os primeiros socorros, aspiração, e outros procedimentos mais simples, em caso de alta hospitalar”.

A população que precisar dos serviços da JMed pode contar com uma equipe qualificada, desde o primeiro atendimento até a prestação completa dos serviços, os colaboradores são capacitados e treinados para dar todo suporte e agilidade em todas demandas. “Trabalhamos sempre pensando no bem-estar dos pacientes e de seus familiares, para que tenham conforto e segurança em abrir seus lares aos nossos colaboradores, pois atuamos com muita responsabilidade e profissionalismo nos atendimentos, buscando oferecer soluções inovadoras. Podem contar conosco, pois visamos crescer prestando sempre serviços de excelência a nossos clientes”, conclui.

Serviço – JMed Home Care