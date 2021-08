JMed presta serviços para atendimentos de pós-Covid 

Profissionais da saúde especializados para auxiliar nos cuidados destes pacientes são fundamentais para recuperação.

O Coronavírus trouxe diversas mudanças no comportamento do consumidor. Se antes os pacientes corriam para médicos e consultas, hoje em dia essa prática está mais seletiva. O fato é que as pessoas passaram a cuidar mais da própria saúde e dentro de casa, ajudando a desafogar serviços públicos, já tão sobrecarregados.

Segundo o estudo recente divulgado pelo Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead), em março de 2021, a procura por exercitadores respiratórios, utilizados no tratamento pós-Covid, subiu mais de 800%, dado que comprova o novo comportamento dos consumidores em se preservar.

De acordo com a gerente de enfermagem da JMed, Gisele Doccusse Amaral, muitas pessoas que tiveram Covid e felizmente conseguiram vencer a doença após a alta da internação, voltam para casa com algumas dificuldades. “Geralmente algumas destas sequelas são: fragilidade motora, fadiga, dificuldade de locomoção, enfraquecimento muscular, entre outras. Manter o tratamento em domicílio é uma possibilidade viável para a reabilitação desse paciente”.

A JMed dispõem de profissionais da saúde para auxiliar nos cuidados pós-Covid, que vão desde sessões intensivas de fisioterapia muscular e respiratória, até a curativos, aplicação de soro e sonda, monitoramento dos cilindros de oxigênio e oxímetro para aferir a saturação, entre outros.

Enfermeiros e cuidadores são as especialidades mais requisitadas nesse período pós-Covid. “Alguns cuidados, no entanto, são observados no atendimento home care. Nossos profissionais continuam com os protocolos de proteção, como o uso de máscara, aplicação de álcool gel 70% nas mãos e mantendo o distanciamento para evitar contaminação e uma eventual reinfecção. Além disso, observam, com muita atenção, qualquer alteração no comportamento do doente, buscando socorro médico imediato, se necessário”, completa Gisele.

