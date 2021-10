Jiu-Jitsu: votuporanguenses brilham no Circuito Interior em Catanduva

Esquadrão de Votuporanga/SP faturaram 16 medalhas em categorias juvenil e adulto.

A edição do Circuito Interior de Jiu-Jitsu de Catanduva/SP, realizada no último domingo (24), contou com 16 representantes no pódio, em categorias do juvenil ao adulto. O atleta e professor, representando Tidó BJJ Team Zenith, Emerson José dos Reis Kojima, Faixa Preta, Master, até 85 kg, ficou com o 3º Lugar.

A cerimônia de premiação da competição se acostumou a distribuir medalhas em reconhecimento ao desempenho dos lutadores votuporanguenses como: Ricardo Alcântara, Faixa Preta, Master, até 85 kg, 2° Lugar; Alana Lima Ribeiro, Faixa Branca, Juvenil, acima de 70kg, 2° Lugar; Leonardo Candido, Faixa Azul, Adulto, até 82 kg, 3° Lugar; Guilherme Poltronieri, Faixa Roxa, Adulto, até 82 kg, 2° Lugar; William Rafael, Faixa Azul, até 70kg, 3° Lugar; Maurício Barberan, Faixa Roxa, Master, acima de 95kg, 3° Lugar; Karla Botelho, faixas Azul e Roxa, Adulto, até 65kg, 1° Lugar; Alexandre Centurine, Faixa Branca, Adulto, até 94 kg, 1° Lugar na categoria e 3° Lugar Geral; Lucas Nunes, Faixa Roxa, Master, até 85 kg, 1° Lugar; Wilian Silva, Faixa Branca, Master, até 75 kg, 3° Lugar; Jorell Bezerra Sereno, Faixa Branca, até 65kg, 2º Lugar no GI e na categoria até 75 kg; Eduardo Scapim, Faixa Branca, Master, até 95 kg, 1° Lugar; Dagmar Ap. Lopes, Faixa Azul, Master, até 85 kg, 1° Lugar; Junior Pozzobon, Faixa Branca, Adulto, até 82 kg, 2° Lugar; e João Pedro de Paula, Faixa Branca, Adulto, até 94 kg, 1° Lugar. Além destes, outros lutadores de Votuporanga/SP também participaram do torneio.

A próxima etapa do Circuito Interior de Jiu-Jitsu será em Araçatuba/SP, no domingo, 21 de novembro, e o esquadrão de Votuporanga deve lutar por mais medalhas, contando com o reforço da categoria infantil.