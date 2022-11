Jiu-Jitsu: Raphael Oliveira é vice-campeão em Abu Dhabi 

Conhecido como ‘Pé’, o atleta representou Votuporanga/SP e a equipe Brothers Team/Irmãos Fernandes no Mundial disputado no Golfo Pérsico.

A estrela de Votuporanga/SP brilhou no Abu Dhabi World Pro 2022, considerada a maior competição de Jiu-Jitsu do mundo, é realizada anualmente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos desde 2012 e atrai atletas de 60 países. Na costa oeste do Golfo Pérsico, na última terça-feira (15.nov), Raphael Oliveira, conhecido como “Pé”, faturou o vice-campeonato mundial na categoria Pesadíssimo, faixa Marrom.

Uma das principais estrelas da modalidade em Votuporanga, assim como seu irmão Matheus Oliveira “Bizuca”, “Pé” representou o município e a equipe Brothers Team/Irmãos Fernandes.

Ao Diário de Votuporanga, os atletas celebraram o feito e agradeceram o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do secretário Marcello Stringari.

“Realizei um sonho de lutar fora do país. E ser vice-campeão mundial foi um feito grande, porque eu e meu irmão ainda não vivemos da luta eu sou pintor de carro e meu irmão mecânico de caminhões”, comemorou “Pé”.

Por sua vez, “Bizuca” já está focado no próximo desafio: “Pra gente foi mais um sonho realizado. Estávamos treinando com vários atletas famosos e literalmente vivemos a vida de um atleta de ponta. Agora, vamos treinar para o Europeu que será realizado na França, em janeiro”.