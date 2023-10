Jiu-Jitsu: Raphael Oliveira é campeão no Sul-Americano 

“Pé”, um dos Irmãos Oliveira, conquistou também o 3º lugar na categoria Pesadíssimo, faixa Marrom, No-Gi. Raphael e Matheus se preparam para competições na Europa e em Abu Dhabi.

Em mais uma participação vitoriosa no Sul-Americano No-Gi – uma competição da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) chancelada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu, Raphael ou simplesmente ‘Pé’, um dos irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, brilhou no último sábado (14.out) e esteve no ponto mais alto do pódio.

Em competição disputada na tradicional Arena Cel. Wenceslau Malta – Parque Olímpico da Vila Militar, no Rio de Janeiro/RJ, o votuporanguense foi campeão Absoluto, faixa Marrom, No-Gi; e ainda sobrou fôlego para faturar um 3º lugar na categoria Pesadíssimo, faixa Marrom, No-Gi.

De volta a Votuporanga, Raphael se junta a Matheus, “Bizuca”, na preparação para torneios na Europa e no Golfo Pérsico.

Ao Diário, ‘Bizuca’ explicou que no próximo dia 23 os Irmãos Oliveira estarão de malas prontas e embarcam para Lácio, na Itália, onde disputarão no dia 24, o Europeu Sem Kimono, e nos dias 25 e 26, o Rome International Open.

Em seguida, sem grande pausa para preparação, nos dias 6 e 7 de novembro, os votuporanguenses estarão de volta a ação no Abu Dhabi World Pro 2023, considerada a maior competição de Jiu-Jitsu do mundo, que é realizada anualmente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos desde 2012 e atrai atletas de 60 países.

Por falar no torneio, ‘Pé’ tem boas lembranças da costa oeste do Golfo Pérsico, já que no ano passado se sagrou vice-campeão mundial na categoria Pesadíssimo, faixa Marrom.

Sobre os torneios internacionais, ‘Bizuca’ detalhou os desafios: “É a realização de mais um sonho, disputar um europeu, voltar a disputar no campeonato dos Emirados Árabes. Devagarzinho o nosso plano que é viver da luta vai se concretizando. São muitas barreiras a serem vencidas, questão de patrocínio, questão de condicionamento físico, lesões, é muita coisa que vai atrapalhando a gente, mas a gente tá lutando, sempre em frente, conseguindo superar e vencer essas barreiras. Vamos em busca de mais.”