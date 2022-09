Jiu-Jitsu: Raphael Oliveira é campeão em torneio internacional 

O votuporanguense da equipe Brothers Team faturou ainda a segunda colocação no absoluto, faixa marrom. Agora, ele o irmão Matheus se preparam para o Mundial, em Abu Dhabi.

Por Jorge Honorio

O votuporanguense do Jiu-Jitsu, Raphael Oliveira, ou simplesmente “Pé”, conquistou excelentes resultados no São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022, realizado no último final de semana, no Ginásio de Esportes do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, em São Paulo. Além de ser campeão da Categoria Pesadíssimo, faixa marrom, sobrou talento para beliscar o segundo lugar no Absoluto, na mesma faixa.