Jiu-Jitsu: Pedro Marcolino está no GP Selection do BJJBET

O BJJBET segue “apostando alto” no mercado do Jiu-Jitsu. De olho nisso, a organização do evento agora investe nas faixas coloridas, com a realização de dois GPs – ambos com quimono -, um masculino e outro feminino, no dia 28 de fevereiro, em São Paulo.

Entre os atletas os 16 atletas selecionados para o GP Selection após centenas de votos está o fenômeno votuporanguense Pedro Marcolino Sales Filho, de 18 anos; praticante de Jiu-Jitsu desde seus 10 anos, aos 16, de tanto brilhar nos tatames em torneios e competições pelo Estado foi convidado para ser treinado por Rodrigo Cavaca, na matriz da equipe TR TEAM/ZENITH, localizada em Santos, no litoral paulista, onde reside atualmente.

Ao Diário de Votuporanga, Pedro Marcolino falou sobre a importância do evento: “Fiquei feliz demais, é uma sensação inexplicável. Geralmente, os eventos investem em categorias de faixa preta devido ao retorno, mas agora eles estão investindo nas categorias de base, nos dando toda a estrutura e suporte. Inclusive, com a premiação e patrocínio; é uma oportunidade única”.

O atleta contou que continua treinando forte: “Essa premiação traz uma tranquilidade maior para que eu possa continuar me dedicando 100% ao Jiu-Jitsu. Já vinha treinando forte, tinha a esperança de ser selecionado, agora temos um mês para o evento e, vou continuar me dedicando ao máximo, preparar, treinar para chegar lá pronto para competir”, finalizou Marcolino.

Para comandar o evento no dia 28 de fevereiro, a organização confirmou os nomes das feras Rodrigo Cavaca e Nika Schwinden, faixas-preta representantes das equipes Zenith BJJ e Gracie Barra, além de “comunicadores oficiais” do BJJBET.