Jiu-Jitsu: Pedro Marcolino conquista o bi mundial nos EUA 

Atleta faturou seu segundo título mundial no período de seis meses. Competição foi disputada no último fim de semana na tradicional Pirâmide, em Long Beach, na Califórnia.

O fenômeno Pedro Marcolino Salles Filho se sagrou bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, na tradicional Pirâmide, em Long Beach, na Califórnia (EUA), no último final de semana. Desta vez, na faixa azul.

Em uma fase brilhante, o atleta votuporanguense, da equipe Zenith, repetiu em solo norte-americano o feito de dezembro de 2021, quando conquistou em Anaheim, seu primeiro mundial, na oportunidade, na faixa roxa.

Nas redes sociais, Pedro agradeceu: “Hoje foi um dia muito especial para mim, fui campeão mundial pela segunda vez em um período de “6 meses”. Muito obrigado a todos que me apoiam, todos que estão comigo no dia a dia, aos meus patrocinadores e ao pessoal que estava lá no ginásio comigo. Infelizmente me machuquei na segunda luta do absoluto, mas fui atendido e estou bem! Não vejo a hora de chegar em casa e comemorar com minha família.”

A conquista é mais uma em um semestre dourado para Marcolino, que em abril conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu, realizado no Silver Spurs Arena, em Kissimmee, nos EUA. Aos 20 anos, o atleta subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria faixa roxa pesadíssimo adulto.

Já em maio, o atleta confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, disputado em Barueri/SP. A competição é considerada uma das principais de faixas de base do mundo, por contar com lutadores do Brasil e do Exterior.

Pedro subiu no lugar mais alto do pódio na categoria pesadíssimo adulto de faixa roxa. “Foram quatro lutas, vencendo duas por finalização e duas por pontos”, contou o atleta.

O lutador orientado pelo mestre Rodrigo Cavaca vive grande fase, subindo no lugar mais alto do pódio nas principais competições da categoria, desde o ano passado, quando disputava neste mesmo peso, mas na categoria faixa azul.

De lá para cá, o objetivo do atleta se tornou a conquista do bicampeonato mundial e, ao ser perguntado sobre os preparatórios, respondeu: “Estou em uma preparação intensa de treinamento, alimentação regrada e preparo psicológico”.

Com dois títulos mundiais, um Pan-Americano e o ouro no Campeonato Brasileiro em menos de 6 meses, Pedro Marcolino desponta como um atleta de altíssimo nível dentro da modalidade esportiva.