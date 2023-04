Jiu-Jitsu: irmãos Oliveira são campeões no Rio Fall International  

“Pé” e “Bizuca” faturaram seis medalhas, quatro de ouro e duas de bronze, na competição disputada no final de semana no RJ.

Os irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ‘Pé’, participaram neste sábado e domingo, 1º e 2 de abril, na Arena Coronel Wenceslau Malta, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, do Rio Fall International Open IBJJF 2023.

A participação dos votuporanguenses que representaram a equipe Brothers Team/Irmãos Fernandes, terminou coroada com seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de bronze.

‘Bizuca’ fez valer a viagem e esmagou a concorrência, faturando a Categoria Pesadíssimo – Faixa Preta; a Pesadíssimo No-gi – Faixa Preta; além do 3º lugar na Categoria Absoluto No-gi – Faixa Preta.

Já Raphael ‘Pé’, não deixou por menos e trouxe na mala o título de campeão das categorias Pesadíssimo – Faixa Marron e Absoluto – Faixa Marrom; além do 3º lugar na Pesadíssimo No-gi – Faixa Marrom.

Ao Diário, Matheus comentou: “O sentimento é sempre de superação diante do desafio. A nossa luta já começa na viagem, sem dormir direito, mas fazemos isso com amor. Quero agradecer ao Marcello Stringari, nosso secretário municipal de esportes e a prefeitura por apoiar o esporte.

‘Bizuca’ concluiu de olho no próximo desafio: “Agora é cuidar das lesões e ir para o próximo compromisso que vai ser no Brasileiro, em Barueri.”

A disputa deste ano do brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) acontece de 29 de abril a 7 de maio, em Barueri, São Paulo.

Ao Diário, os atletas explicaram outro desafio enfrentado, porém, desta vez vai além dos tatames, os custos. Desta forma, os atletas buscam apoiadores ou patrocinadores para auxiliá-los com os custos da viagem. Aos interessados em apoiar os Irmãos Oliveira, contatá-los no (17) 99767-1181 (wpp).