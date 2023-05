Jiu-Jitsu: irmãos Oliveira lançam novo espaço mantendo o DNA dos campeões 

A academia fica na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 2148, Vila América, e oferece aulas para turmas no masculino, feminino e kids.

Os irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’, se tornaram exemplos de superação, determinação e conquistas no esporte, mais especificamente no Jiu-Jitsu, modalidade em que conquistaram dezenas de medalhas, dentro e fora do Brasil.

Todo esse histórico vencedor dentro dos tatames e a evidente sinalização de novas conquistas para o esporte, principalmente, para Votuporanga, município representado pelos atletas, graças à parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, promete um futuro dourado para ‘Pé’ e ‘Bizuca’.

Mas, não é só, antes das competições, existe a preparação e o incentivo ao esporte. Por isso, os atletas lançaram no último sábado (27.mai), na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 2148, Vila América, o novo espaço dedicado a alimentar o DNA dos campeões.

Com estrutura completa e ampla, a academia de Jiu-Jitsu oferece aulas para turmas no masculino, feminino e kids. As aulas iniciaram nesta segunda-feira, sob coordenação do ‘Pé’, ‘Bizuca’ e Lincon.

A inauguração do espaço contou com a presença de atletas e autoridades, como o prefeito Jorge Seba, o presidente Câmara Municipal Daniel David, vereadores, secretários municipais, e outros.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, comentou: “É um prazer pra gente ver lutadores da secretária de esportes, como o Matheus e o Raphael, estarem inaugurando esse empreendimento. Eu acho que a política pública depende muito da privada, e a gente tem várias escolinhas de artes marciais, incluindo Jiu-Jitsu, e eles são professores nossos, da secretaria de esportes, e atendem a comunidade; e hoje, estão abrindo a academia deles, e isso é muito importante pra gente. Há um ou duas semanas, um outro atleta, professor da secretária, também lançou seu espaço, então é muito gratificante porque damos oportunidade para que eles possam representar, e bem, nossa cidade, e ainda podemos acompanhar o crescimento deles na profissão. Que venha mais medalhas, mais conquistas, mais atletas, mais esportistas para Votuporanga, porque esporte é vida”.

Ao Diário de Votuporanga, Matheus falou sobre a abertura do novo espaço: “A sensação é de gratidão, de agradecimento, de um sonho que está se tornando realidade. Agradecer ao Lincon que fortaleceu a gente bastante, agradecer também ao Adebaur [sensei Adebaur Borges] que deu o primeiro incentivo para a gente, que até cedeu o espaço dele pra gente. Agora é continuar trabalhando e colher os frutos.”

E como não poderia ser diferente, “Bizuca” já pensa nas próximas competições, desafios que se aproximam: “Pensando em calendário de competições, daqui 15 dias no Rio de Janeiro, depois, Florianópolis/SC e Betim/MG.”

Para conhecer melhor o novo espaço, ou tirar dúvidas, ligue no (17) 99185-5371 – Lincon.