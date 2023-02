Jiu-Jitsu: irmãos Oliveira conquistam quatro medalhas no Sul-Brasileiro 

Campeonato disputado na Arena Multiuso de São José, em São José/SC, foi palco para a conquista de duas pratas e dois bronzes para Votuporanga.

Os irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’, que iniciaram 2023 participando e representando Votuporanga em grande estilo no Rio Summer International no mês passado, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, seguem em alta voltagem.

Desta vez os irmãos brilharam no Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu, no Centro Arena Multiuso de São José, em São José/SC, em competição disputada no último final de semana, trazendo para Votuporanga mais quatro medalhas na bagagem.

Raphael conquistou duas medalhas de prata nas categorias Pesadíssimo – Faixa Marrom e Absoluto – Faixa Marrom; já Matheus garantiu dois bronzes, nas categorias Pesadíssimo – Faixa Preta e Absoluto – Faixa Preta.

De volta à cidades das brisas suaves, os irmãos já treinam para o próximo desafio, marcado para os dias 11 e 12 de março, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba/PR, durante o Curitiba Summer International Open IBJJF 2023.

Ao Diário, Raphael e Matheus explicaram outro desafio enfrentado, porém, desta vez vai além dos tatames, os custos. Desta forma, os atletas buscam apoiadores ou patrocinadores para auxiliá-los com os custos da viagem. Aos interessados em apoiar os Irmãos Oliveira, contatá-los no (17) 99767-1181 (wpp).