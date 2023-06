Jiu-Jitsu: irmãos Oliveira brilham no Rio International Open 

Matheus (Bizuca) e Raphael (Pé) trouxeram mais cinco medalhas para Votuporanga.

Em mais uma participação vitoriosa em uma competição da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) chancelada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu, os irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’, brilharam no último final de semana e conquistaram medalhas nas categorias que competiram.

Raphael aproveitou seu retorno à Arena Cel. Wenceslau Malta – Parque Olímpico da Vila Militar, no Rio de Janeiro/RJ, para conquistar a categoria faixa marrom, pesadíssimo, e também a faixa marrom, no absoluto.

Enquanto Matheus faturou o vice no No-Gi, pesadíssimo, faixa preto; e dois terceiros lugares, no pesadíssimo faixa preta e absoluto, faixa preta.

Ao Diário, ‘Bizuca’ aproveitou para agradecer aos parceiros que contribuíram para a viagem, “principalmente ao secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari e a Prefeitura de Votuporanga que acreditam no nosso trabalho.”

De volta a cidade das ‘brisas suaves’, os irmãos Oliveira se preparam para os próximos desafios, começando por Barueri/SP, nos dias 8 e 9 de julho, no BJJ PRO São Paulo; e depois retornam a Arena Cel. Wenceslau Malta, no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 22 e 23 de julho, no International Master South America.