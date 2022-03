Jiu-Jitsu: irmãos, atletas votuporanguenses são campeões em evento internacional 

Os irmãos Oliveira, Raphael e Matheus, brilharam na competição realizada em Curitiba/PR no último final de semana.

O Curitiba International Open 2022 realizado no último final de semana na capital paranaense foi a oportunidade dos irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’, brilharem e conquistarem medalhas e até a categoria em que competiram.

No torneio sediado no Ginásio do Tarumã e lutando em alto nível, os atletas conquistaram mais seis medalhas. ‘Bizuca’, que luta na faixa preta, trouxe na bagagem o 1º lugar na categoria No-Gi e o 3º na categoria pesadíssimo.

Raphael também aproveitou o talento dos Oliveira e é o atual campeão absoluto da faixa marrom, vice-campeão da categoria pesadíssimo, campeão do No-Gi e campeão absoluto No-Gi.

Após esta etapa, os atletas já miram o próximo desafio, também organizado pela IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu), o Rio Fall International Open, que ocorre nos dias 23 e 24 de abril, na Arena Cel. Wenceslau Malta – Parque Olímpico da Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.