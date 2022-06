Jiu-Jitsu: Danilo Madrid brilha no Circuito Interior

Competição ocorreu no último final de semana em Marília/SP.

Aconteceu no último final de semana o campeonato organizado pelo Circuito Interior de Jiu-Jitsu, evento que ocorre em várias cidades do interior de São Paulo e dessa vez desembarcou no ginásio Cristo Rei, em Marília/SP, e Votuporanga/SP foi representado por Danilo Madrid que faturou duas categorias na faixa branca.

O votuporanguense se destacou em duas categorias, entre elas a Master 1 e 2, acima de 95 kg.

Atleta é patrocinado pela Educapi Fael, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.