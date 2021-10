Jezebel Silva solicita serviço de tapa-buraco em rua no Pozzobon  

Vereadora citou o trecho da Rua Rio Madeira, entre as ruas Sebastião Cecchini e Nassif Miguel, na zona norte.

A vereadora Jezebel Silva (Podemos) solicitou ao Poder Executivo por meio de indicação, que através da Secretaria Municipal de Obras, promova serviço de tapa-buraco na Rua Rio Madeira, no trecho entre as ruas Sebastião Cecchini e Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, zona norte de Votuporanga/SP.

“A malha asfáltica nessa localidade está deteriorada, podendo gerar diversos transtornos pelo fluxo de veículos que ali trafega”, explicou a parlamentar em sua justificativa.