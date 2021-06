Jezebel Silva reivindica reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos 

Na justificativa, a parlamentar argumenta que esses trabalhadores não tiveram reajuste salarial em 2021, e devido a pandemia e a inflação dos alimentos nos supermercados, o valor pago no vale alimentação muitas vezes não é suficiente para suprir as necessidades próprias e de suas famílias.

A vereadora Jezebel Silva (PODEMOS) tem promovido esforços para melhorias nas condições de trabalho e de valorização dos servidores públicos municipais de Votuporanga/SP.

Com esse foco, a parlamentar apresentou a indicação em que solicita ao Poder Executivo que promova o reajuste do vale alimentação dos Servidores Públicos.

Na justificativa, Jezebel argumenta que esses trabalhadores não tiveram reajuste salarial em 2021, e devido a pandemia e a inflação dos alimentos nos supermercados, o valor pago no vale alimentação muitas vezes não é suficiente para suprir as necessidades próprias e de suas famílias.

A vereadora conta com a sensibilidade do Chefe do Poder Executivo na questão para avaliar e colocar em prática o teor da Indicação.