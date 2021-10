Jezebel Silva pede serviço de tapa-buraco no Jardim Brisa Suave 

Vereadora apontou a necessidade de manutenção no cruzamento da Rua Humberto Corrêa Bonetti com a Rua Rio Araguaia, na zona norte de Votuporanga/SP.

A vereadora Jezebel Silva (Podemos), por meio de indicação, pediu à Secretaria Municipal de Obras para que promova serviços de tapa-buraco na Rua Humberto Corrêa Bonetti, confluência com a Rua Rio Araguaia, no bairro Jardim Brisa Suave, em Votuporanga/SP, evitando danos a veículos, bem como acidentes com motociclistas e ciclistas que por ali trafegam.

A parlamentar destacou que com as intempéries, aliada a passagem constante de veículos, buracos começam a surgir no leito carroçável das vias públicas, fato que requer reparos imediatos.