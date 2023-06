Jezebel Silva pede Centro de Treinamento Paralímpico em Votuporanga 

Vereadora pediu a Prefeitura instale um espaço adequado para a implantação do Programa CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro) disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo.

A vereadora Jezebel Silva (Podemos) encaminhou a Prefeitura de Votuporanga/SP, para que, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, instale um espaço adequado para a implantação do Programa CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro), disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência.

Conforme a justificativa da vereadora, o Centro de Treinamento tem como objetivo principal oferecer instalações esportivas para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções em 15 modalidades paralímpicas: atletismo, basquete, esgrima, rúgbi, tênis em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, halterofilismo, judô, tênis de mesa, triatlo e vôlei sentado.

Jezebel salienta que o Centro de Treinamento tem como missão desenvolver iniciativas que ajudem o esporte paralímpico e auxiliar na inclusão da pessoa com deficiência em Votuporanga: “O principal objetivo da inclusão social na Paralimpíada é a valorização dos esportistas com deficiência como atletas, destacando apenas sua atuação na competição independente de seu biotipo ou sua deficiência. O esporte paralímpico melhora a autoestima, a autoconfiança e a capacidade motora do atleta. Ao melhorar a capacidade motora, a pessoa consegue desenvolver a autonomia e se tornar mais independente. Outra característica que observo nos atendimentos é que um atleta paralímpico sempre tem alguém que o inspira e, ao mesmo tempo, ele é inspiração para alguém. Então, é uma cadeia, o que é superinteressante e faz o Movimento Paralímpico crescer. Faz mais pessoas vivenciarem o esporte e criarem redes de relacionamento, assim nós vamos transformando a sociedade”, completou a parlamentar.

Ainda segundo Jezebel, o esporte também permite que o atleta teste seus limites, desenvolva a disciplina e aumente a sua autonomia: “Desta forma, o esporte é uma ferramenta que auxilia o atleta a exercer sua liberdade e ser visto como pessoa capaz, que busca seus objetivos e formas de alcançá-los. Para diversos atletas, esta mudança de perspectiva é positiva pela forma como as pessoas ao redor passam a tratar a pessoa com deficiência após o início da carreira de atleta de alto rendimento”, concluiu a vereadora.