Jezebel Silva pede câmeras com gravação de áudio em unidades de saúde 

Vereadora indicou que à Prefeitura de Votuporanga instale os equipamentos nas recepções das unidades básicas de saúde, pronto atendimento e clínica veterinária municipal.

Na 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (6.mai), a vereadora Jezebel Silva (PP) apresentou na tribuna da Casa de Leis uma indicação, onde pede que a Prefeitura instale câmeras de monitoramento, equipadas com captura de áudio, nas recepções das unidades básicas de saúde, pronto atendimento e na clínica veterinária municipal.

O objetivo dessa medida, segundo a parlamentar, é garantir não apenas a segurança dos servidores públicos que atuam nesses espaços, mas também assegurar um atendimento de qualidade pela população que busca assistência médica e veterinária.

Em sua justificativa, Jezebel Silva ressaltou a importância do Poder Legislativo em apresentar propostas que visem o aprimoramento da administração pública em benefício da comunidade.

Ao solicitar a instalação desse sistema de monitoramento, a vereadora destacou a preocupação com a segurança e a qualidade do atendimento nos serviços de saúde, argumentando ainda, que a instalação de câmeras com áudio proporcionará uma maior fiscalização e controle sobre o ambiente, prevenindo incidentes e garantindo um local seguro e acolhedor para todos.

A proposta agora segue para análise do Poder Executivo, que será responsável por avaliar a viabilidade e tomar as medidas necessárias para sua implementação. Caso aprovada e efetivada, espera-se que essa iniciativa contribua significativamente para a melhoria dos serviços de saúde em Votuporanga, promovendo mais segurança, transparência e eficiência no atendimento à população.