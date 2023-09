Jezebel Silva busca programas em defesa da mulher e combate a pedofilia 

Entre os compromissos da vereadora em Brasília/DF, uma audiência com a senadora Damares Alves (Republicanos).

A vereadora votuporanguense Jezebel Silva (Podemos) esteve em Brasília/DF, na última semana, em agenda com diversos deputados federais e senadores da República.

Em audiência no gabinete da senadora Damares Alves (Republicanos), a vereadora buscou informações sobre projetos voltados a ações em defesa da mulher o combate a pedofilia.

Na reunião com a diretora-técnica do gabinete da senadora, Rebeca Melo, Jezebel se inteirou de projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e também de iniciativa da senadora Damares para buscar parcerias: “Buscamos informações a respeito dessas iniciativas, programas e projetos voltados ao apoio a mulher, defesa da causa e também programas de combate à pedofilia. Foi muito importante e valoroso o nosso encontro em Brasília”, destacou a vereadora.