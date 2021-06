Jezebel mostra preocupação após nova morte de paciente em clínica de recuperação

Parlamentar voltou a pedir fiscalização dos órgãos competentes nestas clinicas e lembrou que já são duas mortes em menos de 30 dias envolvendo essa área de atuação.

Em seu pronunciamento, na sessão ordinária desta segunda-feira (7), a vereadora Jezebel Silva repercutiu a morte de uma jovem de 20 anos, na semana passada, em uma clínica de reabilitação de usuários de drogas em Votuporanga/SP, o segundo em menos de 30 dias.

Diante do fato, pediu fiscalização pelo Poder Público e órgãos competentes. “Como fiscalizadora e representante do povo votuporanguense, quero mais uma vez provocar o debate junto ao Poder Público para verificar como está funcionando as clínicas da cidade e região. Não estou apontando ou acusando nenhuma clínica em particular, mas tenho recebido denúncias de vários problemas nestas clínicas, como violência, falta de higiene e outros casos. Como vereadora peço urgência na apuração das denúncias”, afirmou. Ela apresentou fotos entregues por familiares que apontam situações críticas em alguns desses estabelecimentos.

Jezebel se comprometeu a trazer, na próxima sessão do parlamento, depoimentos de pessoas que se recuperaram de vícios com álcool e drogas, mas sendo tratadas com amor e com carinho.