Jesus está na corrida pelo lugar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

“Gabriel Jesus está em grande forma e está na corrida. Absolutamente”, disse Tite.

O técnico da Seleção, Tite, diz que o atacante Gabriel Jesus do Arsenal está “na corrida” para fazer seu plantel para a Copa do Mundo.

Houve um sentimento de surpresa entre os fãs do Arsenal quando seus três Gabriel (Jesus, Martinelli e Magalhães) não foram incluídos no último plantel da Seleção do Brasil.

Apesar de ter ficado de fora, ainda se acredita que Jesus é um ‘shoo-in’ a ser nomeado no plantel de Tite para a Copa do Mundo deste ano no Qatar.

Gabriel Magalhães também deve ser incluído, enquanto a posição de Martinelli é menos segura, apesar do excelente ano que ele tem.

Martinelli tem que competir com tais jogadores como Antony, Raphinha, Neymar, Vinicius Jr e Rodrygo para uma vaga de titular.

O atacante Roberto Firmino, do Liverpool, foi reintroduzido no plantel durante o intervalo internacional, com Tite ansioso para dar uma olhada nele e em Antônio, ao mesmo tempo em que Jesus está descansando.

Gleison Bremer, do Juventus, também foi incluído, pois o chefe do Brasil lhe deu uma oportunidade de impressionar enquanto Gabriel está ausente.

É claro que a inclusão de Jesus é esperada, mas há uma competição severa para o lugar na Seleção. Seu concorrente mais difícil, Richarlison, joga pelo rival Arsenal, o Tottenham. Após sua jogada de 60 milhões de libras do Everton no verão, Richarlison começou bem no norte de Londres.

Ele começou com os dois amistosos contra Gana e Tunísia, marcando duas vezes contra o primeiro e ajudando contra o segundo.

O recorde de Richarlison para o Brasil é fantástico, marcando 17 gols em 24 partidas no total. Além disso, ele tem sete gols em suas últimas seis partidas pelo seu país.

Apesar da forma prefeita de Jesus em nível do clube, Tite pode ter dificuldade para olhar além de Richarlison ao decidir quem deve liderar a linha na Copa do Mundo.

Os dois são bem diferentes, e Richarlison pode complementar o elenco brasileiro um pouco melhor que Jesus. O atacante do Arsenal é um pouco mais intrincado em seu jogo e se envolverá muito mais, enquanto o atacante do Tottenham tem mais olho para o gol e será encontrado na área muito mais do que seu compatriota.

Ao ter sido questionado sobre a omissão de Jesus na sua recente seleção, Tite alegou que sua seleção está “dando oportunidades aos outros”. “Gabriel Jesus está em grande forma e está na corrida. Absolutamente”, disse Tite.

Jesus marcou quatro gols e deu três assistências em sete partidas da Premier League pelo Arsenal.