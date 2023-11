Jessica Chaves é campeã Paulista de Natação 

A equipe de natação do Centro de Formação de natação/Prefeitura Municipal/ UNIFEV/Avonat, disputou entre os dias 17 e 19 de novembro, o Campeonato Paulista Juvenil, sediado no Centro Cívico de Americana, que reuniu 47 equipes e 342 atletas. A competição serviu, mais uma vez, para que a equipe de Votuporanga pudesse demonstrar seu poderio nas águas e conquistasse resultados expressivos, neste que é o mais importante evento estadual de natação da categoria juvenil.

O maior destaque da equipe votuporanguense foi a nadadora Jessica de Oliveira do Amaral Chaves, que conquistou o título Paulista na prova dos 400 metros medley, confirmando seu favoritismo na prova que já havia vencido no Paulista de Inverno, além de conquistar uma medalha de prata na prova dos 100 metros nado peito e duas de bronze nos 200 metros nado peito e outra nos 200 metros nado borboleta, e um 4° lugar nos 200 metros nado medley. Jessica transferiu-se de Presidente Prudente/SP para Votuporanga no início do ano, e se deu muito bem com os treinamentos do técnico Alan Coutinho, razão pela qual conquistou seu segundo título estadual em sequência.