Jean Lucas e João Paulo desfalcam Santos contra o Internacional 

Dupla estava pendurada e recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Bragantino, nesta quinta-feira.

O Santos terá dois desfalques importantes no jogo contra o Internacional, no domingo, às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro João Paulo e o meio-campista Jean Lucas não estarão à disposição do técnico Marcelo Fernandes no Beira Rio.

Os dois jogadores estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Bragantino, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.

João Paulo foi advertido com o cartão amarelo ao cometer pênalti no primeiro tempo do confronto com o Bragantino. No lugar do goleiro entrará Vladimir, que é o seu reserva imediato.

Já Jean Lucas recebeu o cartão amarelo por simulação. O meio-campista do Santos adiantou demais uma bola num lance no primeiro tempo e se jogou para tentar cavar uma falta, mas o árbitro Raphael Claus mandou seguir e advertiu o santista.

“Acho que todos os jogadores estão prontos. Todo mundo está pronto, quem entrar vai dar conta do recado. Estamos todos em prol do Santos para sairmos dessa situação”, disse Jean Lucas.

*Com informações do ge