Japão vence Austrália no fim e se garante na Copa do Mundo; Arábia Saudita também se classifica

Japão e Arábia Saudita estão garantidos na Copa do Mundo de 2022, que será realizada a partir de novembro no Catar. Nesta quinta-feira (24.mar), a seleção japonesa venceu a Austrália em Sydney por 2 a 0 com gols no fim, assegurou sua classificação e ainda deu aos sauditas a possibilidade de comemorarem sem entrar em campo.

Kaoru Mitoma, meia do Royale Union, da Bélgica, e que saiu do banco aos 39 minutos do segundo tempo, fez os dois gols japoneses, aos 44 e 49. Com o resultado, a seleção chegou a 21 pontos, contra 15 dos australianos. Como tem 19 e faltará apenas uma rodada, a Arábia Saudita não precisa mais pontuar para se garantir no grupo de classificação.