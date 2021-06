Japão está “encurralado” quanto às Olimpíadas, diz membra do Conselho Olímpico Japonês

Kaori Yamaguchi critica organizadores de Tóquio 2020 por ignorarem a oposição pública à realização dos Jogos. “As Olimpíadas não deveriam ser um festival de paz?”, escreveu em artigo.

Membra do conselho executivo do Comitê Olímpico Japonês, Kaori Yamaguchi fez fortes críticas à realização dos Jogos nesta sexta-feira (4). Em editorial publicado na agência Kyodo News, Yamaguchi, que é ex-judoca, afirmou que o país está “encurralado” para realizar às Olimpíadas e Paralimpíadas este ano, uma vez que cresce a pressão popular para que os Jogos sejam cancelados.

– As Olimpíadas não deveriam ser um festival de paz? Trabalhar pela paz não é uma tarefa fácil. Tudo começa com um diálogo tenaz com pessoas que têm pontos de vista diversos. Se abandonarmos esse processo, as Olimpíadas não terão sentido – disse a dirigente, medalhista olímpica em Seul 1988.

Marcada para começar daqui a 49 dias, as Olimpíadas vêm sofrendo forte oposição pública no Japão. Recentemente, uma petição pedindo o cancelamento dos Jogos alcançou 350 mil assinaturas. Mesmo com a pressão, os organizadores e o governo japonês estão irredutíveis quanto à realização do evento.

– O oposto da paz é uma abordagem linha-dura e teimosa baseada na visão de que as pessoas podem estar dizendo todo tipo de coisa, mas assim que as Olimpíadas começarem, tudo ficará bem. Eu entendo que os organizadores podem estar se sentindo confusos com a proximidade da abertura das Olimpíadas, mas há processos que não devem ser omitidos – concluiu a ex-judoca.

*Com informações do globoesporte