James Rodríguez e Lucas estão fora das oitavas da Sul-Americana; veja quando São Paulo pode registrá-los 

Por outro lado, reforços devem estar prontos para jogar a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 16, no Morumbi, naquele que é tratado como o jogo do ano.

James Rodríguez e Lucas Moura estão fora das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogadores não foram inscritos a tempo pelo São Paulo e não irão disputar esta fase da competição.

Para que a dupla estivesse apta a atuar, o Tricolor teria que mandar um formulário para Conmebol até o último sábado. Isso, porém, não foi feito por falta de tempo.

James Rodríguez foi anunciado justamente no sábado, mas o colombiano ainda precisa resolver os vistos de trabalho, além de outras questões burocráticas.

Já Lucas Moura acertou seu retorno ao Tricolor nesta terça-feira, com vínculo até o fim deste ano. Ou seja, após o período da inscrição para esta fase. Eles, no entanto, poderão ser incluídos na lista caso o São Paulo avance para as quartas de final.

O jogo de ida contra o San Lorenzo será na próxima quinta-feira, às 19h, na Argentina (e a volta no dia 10, no Morumbi). O time ainda não deve contar com Calleri, que se recupera de dores na coxa esquerda.

A boa notícia para o torcedor são-paulino é que tanto James Rodríguez quanto Lucas Moura poderão estar em campo no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no próximo dia 16, contra o Corinthians, no Morumbi.

A data para inscrição nessa fase da competição vai até o dia 8 de agosto. Até lá, a expectativa é que estejam com toda a documentação regulamentada. A inclusão da dupla no BID (Boletim Informativo Diário) já é o suficiente.

O São Paulo foi derrotado no jogo de ida por 2 a 1 e terá reforços de peso para tentar reverter o placar. O Tricolor precisa de vitória por dois gols para avançar à final. Se vencer por um de diferença, a decisão será nos pênaltis.

*Com informações do ge