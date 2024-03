James marca, São Paulo vence a Inter de Limeira  

Com meia colombiano de volta, Tricolor encerra jejum e abre vantagem sobre o São Bernardo, terceiro colocado.

O São Paulo encerrou o jejum de quatro jogos sem vitórias no Paulista e assumiu a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Em Brasília/DF, venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 mesmo sem um desempenho brilhante e abriu vantagem sobre o terceiro colocado de seu grupo, o São Bernardo. Ferreirinha abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Luciano ampliou no segundo. James Rodríguez finalmente estreou em 2024: entrou no meio da etapa final e aproveitou um rebote no último lance para fazer o terceiro gol tricolor.

Com a bola rolando

Não foi um primeiro tempo de grandes emoções em Brasília. O São Paulo comandou as ações, mas sem criar muitos perigos ao goleiro Max, a não ser em um ou outro chute de longe. A Inter de Limeira assustou primeiro, ao acertar o travessão de Rafael. Depois, Quirino teve duas oportunidades de finalizar ao aproveitar erros da defesa tricolor, mas sem sucesso. Quem ganhou um presente foi Welington Rato: Jussani tentou um passe, mas entregou a bola no pé do meia são-paulino. Sozinho, Rato encheu o pé e mandou para fora. O gol do São Paulo só saiu nos acréscimos. Ferreira e Lucas tabelaram, o camisa 47 ficou na cara de Max, driblou o goleiro e marcou.

O São Paulo voltou melhor no segundo tempo, com Ferreirinha ligado e fazendo boas jogadas pela esquerda. O domínio só virou uma vantagem maior aos 35 minutos. James Rodríguez, que tinha entrado há pouco, tocou para Luciano, que limpou a jogada e chutou rasteiro. Calleri teve oportunidade de fazer o terceiro, mas parou em Max. A história do jogo ficou melhor no último lance: James, que até outro dia negociava um acordo para deixar o clube, aproveitou um rebote depois de linda jogada de Luciano e marcou o gol que encerrou a partida, de cabeça.

Próximo compromisso

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 20h, quando terá um clássico contra o Palmeiras no Morumbis.