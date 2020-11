Jales: onça é resgatada por bombeiros após ser vista em telhado

Uma onça-parda solta pelas ruas do Conjunto Habitacional Roque Viola, em Jales, assustou os moradores do bairro na última terça-feira, dia 3.

A onça foi flagrada no telhado de uma residência, sendo capturada após aproximadamente quatro horas de trabalho dos bombeiros, com apoio de biólogos e veterinários do Zoológico de Rio Preto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, a corporação foi acionada por um morador que avistou o animal em cima do telhado de uma residência do bairro.

Assustados, moradores ficaram trancados dentro da casa até a captura.

SEM FERIMENTOS

Após quatro horas de trabalho, o animal foi capturado em um terreno baldio do bairro. Durante o trabalho de captura a região do imóvel foi isolada. Ao ser capturada, a onça-parda passou por uma avaliação veterinária, que apontou que ela não tinha ferimentos.

Em seguida, o animal foi solto em uma mata da região.

Bombeiros e biólogos acreditam que ela tenha aparecido no bairro à procura de alimentos. Com as queimadas dos últimos meses, regiões utilizadas como habitat pelas suçuaranas foram destruídas pelo fogo.

A onça-parda, diferentemente dos grandes felinos, não urra. Sua vocalização é similar a um miado. Além do tamanho, chama atenção sua agilidade. As patas posteriores permitem ao animal realizar grandes saltos, tanto em distância quanto em altura.