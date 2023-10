JALES – Festa do Milho beneficente reúne pratos típicos neste domingo

Evento ocorre das 9h às 18h na Escola Vocacional.

Bolo, suco, sorvete: todos à base de milho. Essas são algumas das comidas típicas que estão disponíveis na “Festa do Milho” em Jales , que está sendo realizada neste no domingo (15) das 9h às 18h, com o objetivo de arrecadar fundos para a Escola Vocacional e o Santuário da Trindade.

Além desses alimentos, o evento beneficente promete uma variedade de delícias, como o próprio milho cozido, pamonha, curau e um almoço.

A festa é realizada na Rua Roma, 3371, no bairro Jardim Paulo VI, na Escola Vocacional de Jales, com entrada gratuita.