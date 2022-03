Jales confirma a primeira morte por dengue neste ano

Vítima é um homem de 68 anos que morreu no dia 24 de fevereiro. Ele tinha outras doenças, inclusive testou positivo para a Covid-19 antes do diagnóstico de dengue.

A Secretaria da Saúde de Jales/SP confirmou a primeira morte por dengue neste ano na cidade.

De acordo com a Secretaria, a vítima é um homem de 68 anos que morreu no dia 24 de fevereiro. Ele tinha outras doenças, inclusive testou positivo para a Covid-19 antes do diagnóstico de dengue.