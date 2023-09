Jair Bolsonaro se interna em SP para novas cirurgias no intestino 

Intervenção será realizada nesta terça (12); desde a facada, em 2018, o ex-presidente precisou passar por seis procedimentos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai se internar no início da tarde desta segunda-feira (11.set) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar novas cirurgias no intestino, marcadas para esta terça (12). A informação foi confirmada por Fabio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República e atualmente um dos advogados do ex-chefe do Executivo.

Inicialmente, Bolsonaro deve passar por duas cirurgias: para corrigir um quadro de refluxo causado por uma hérnia de hiato e reparar as alças intestinais, por conta da facada que sofreu durante as eleições de 2018, em Juiz de Fora/MG. O ex-presidente deve ser internado hoje, e as cirurgias devem ocorrer nesta terça-feira (12). O ex-chefe do Executivo também deve ser submetido a outro procedimento — o desvio de septo, ainda sem data marcada.

O desvio de septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta. O problema só requer atenção quando interfere na função de respirar. No mês passado, o ex-presidente foi internado no mesmo hospital com dores na região abdominal. Na ocasião, ele precisou fazer uma série de exames preparatórios para as cirurgias. Entre eles, ressonância magnética, endoscopia, tomografia e exame de sangue.

O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o episódio da facada, também confirmou as cirurgias. “Eu e mais dois colegas, que fazem a parte de intestino, vamos atender o ex-presidente”, disse. “Vai depender da evolução, mas ele tem muita saúde, costuma ir embora rapidamente”, acrescentou, quando questionado sobre a alta médica.

Desde o episódio da facada, Bolsonaro precisou passar por seis procedimentos. Foram quatro no ano do atentado e dois em 2019 — para a retirada da bolsa de colostomia e a correção de uma hérnia na incisão da operação. O autor do ataque, Adélio Bispo de Oliveira, continua preso em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do R7