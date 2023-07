Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix em 2023, aponta Coaf 

Transferências podem estar relacionadas à vaquinha aberta para pagar multas do ex-presidente.

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta que Jair Bolsonaro (PL) recebeu mais de R$ 17 milhões em transações via PIX apenas nos seis primeiros meses de 2023. Para o Coaf, as transferências, consideradas atípicas, podem estar ligadas à vaquinha aberta para a quitação de multas tomadas pelo ex-presidente.

Entre os dias 1° de janeiro e 4 de julho, foram, ao todo, mais de 769 mil transações via PIX, totalizando R$17.196.005,80.

Além do PL, que pagou quase 48 mil reais ao ex-presidente, outros 18 nomes transferiram valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. A relação inclui empresários, advogados, pecuaristas, militares, agricultores, estudantes e duas pessoas identificadas como “do lar”.

Outro relatório produzido pelo Coaf e entregue à CPMI dos atos de 8 de janeiro trata de transações “atípicas” feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro.

Entre julho de 2022 e maio de 2023, Mauro Cid movimentou R$3,7 milhões. Segundo o conselho, o valor é considerado incompatível com o patrimônio dele. Foram R$ 2,1 milhões em débitos e mais de R$1,6 milhões em créditos, além da remessa de R$ 367 mil ao exterior. O salário do tenente-coronel é de R$26.239.

Mauro Cid está preso desde maio, após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra fraudes em cartões de vacinação.

Em nota, a defesa do ex-ajudante de Ordens afirmou que todas as movimentações financeiras, inclusive as transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas à PF.

*Com informações da band