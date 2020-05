Isolamento social em Votuporanga é de 53%, aponta o SIMI-SP

Índice ideal é de 70%, de acordo com Centro de Contingência do coronavírus; Nesta segunda-feira foi registrado 53%, mas na semana que antecedeu o Dia das Mães houve uma queda na quinta-feira para 51% e uma alta no sábado para 54%.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social de Votuporanga foi 58% neste domingo (10), já na segunda-feira, 11, foi de 53%.

Para Votuporanga o Sistema indicou que no inicio da semana passada apontava um índice de 52%, que foi mantido, mas decresceu próximo ao Dias das Mães (quinta foi de 51% e 5,2% na sexta -8 de maio). Entretanto no dia 9 de maio que se esperava um contingente maior de pessoas nas ruas, ocorreu exatamente ao contrário e o índice de isolamento subiu para 54% e no domingo, que já seria normal, foi para 58%.

Acompanhe os resultados: 05 de maio: 52%; 06 de maio: 53%; 07 de maio: 52%; 08 de maio: 51%; 09 de maio: 54%; 10 de maio: 58% e 11 de maio: 53%.

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%.

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas.

As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios.