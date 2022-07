Irmãs denunciam pai por suposto abuso sexual contra filha mais nova em Rio Preto 

Boletim de ocorrência diz o suspeito teria mostrado vídeos com conteúdo sexual e dito que a vítima, de 11 anos, poderia ser uma das atrizes do longa. Caso será investigado e ninguém foi preso.

A polícia apura uma denúncia de que uma menina de 11 anos teria sofrido abuso sexual do pai em São José do Rio Preto/SP. O caso teria acontecido no dia 19 de julho, mas só foi registrado na delegacia no último sábado (23.jul).

O boletim de ocorrência diz que a vítima contou para as irmãs de 21 e 27 anos que o pai, um homem de 51 anos, teria mostrado vídeos com conteúdo sexual e dito que ela poderia ser uma das atrizes do longa.

As irmãs então chamaram a Polícia Militar, que as orientaram a registrar o caso na Central de Flagrantes da cidade.

Na delegacia, as irmãs, que não moram mais na mesma casa que a garota, contaram aos policiais que viveram situações semelhantes com o pai no passado.

A menina teria relatado o ocorrido também para a mãe, que alegou que só tomou conhecimento do que aconteceu quando a filha contou.

Todos foram encaminhados para a delegacia, ouvidos e liberados. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e ameaça, uma vez que o homem teria dito que mataria todo mundo caso algo fosse feito.

Não houve relatos de agressão ou lesão corporal. Com consentimento da mãe, a garota ficará na casa de uma das irmãs enquanto o caso é investigado.

*Com informações do g1