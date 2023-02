Irmãos de Emaús destina verduras para Santa Casa

A união teve início na pandemia do Coronavírus, com a doação frequente de verduras para o Hospital, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.

Uma parceria que começou na pandemia e que segue a todo vapor. Assim é a Santa Casa de Votuporanga com a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús – Casa Abrigo, que se uniram em prol de quem precisa.

A união teve início na pandemia do Coronavírus, com a doação frequente de verduras para o Hospital, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista. “Toda vez que nossa produção excede, entramos em contato com as entidades. Desde 2020, priorizamos a Santa Casa devido ao tratamento de COVID-19”, contou a coordenadora da Comunidade, Helena Eico Nosse de Souza.

São entregues verduras como alface, cebolinha e agrião entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Em duas semanas, foram mais de 10 caixas de alface para o Hospital.

A nutricionista da Instituição, Louise França, destacou a importância da doação. “Elaboramos uma dieta específica para cada assistido, de acordo com o seu tratamento. Porém, a base de qualquer alimentação é verdura, pelos seus ricos nutrientes, auxiliando na recuperação dos pacientes. Sem dúvidas, a colaboração reflete em saúde para nossos pacientes”, frisou.

O responsável pelo setor de Captação de Recursos, Rosemir Lopes, falou da parceria com a Comunidade. “Estamos sempre em contato, a fim de sanar as dificuldades das entidades. É uma troca muito produtiva e que faz bem para os nossos assistidos. Agradecemos a Casa Abrigo pela generosidade e nos colocamos à disposição”, finalizou.