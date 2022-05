‘Irmão Mariano Dias’ abre inscrições para curso de Eletricista Residencial e Comercial 

São apenas 20 vagas e o requisito básico é ter ensino Fundamental completo. As aulas serão aos sábados. Mais informações pelo WhatsApp (17) 99721-9335.

A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias abriu inscrições para a 37ª turma do curso de Eletricista Residencial e Comercial. As aulas serão realizadas aos sábados, na própria instituição. As matrículas custam R$ 50,00 – que será ressarcido para aqueles que concluírem o curso, no último dia de aula. São apenas 20 vagas e o requisito básico é ter ensino Fundamental completo. A apostila única, válida para todo o curso custa R$ 10,00.

“O aluno ou aluna, já que o curso também é aberto ao público feminino, vai aprender todos os segredos da profissão, através de aulas práticas e teóricas”, explica o professor Aldjones Oliveira, acrescentando que “o curso não é fácil, mas, de acordo com a aptidão e dedicação do aluno, tudo se aprende e ele se tornará um respeitado e competente eletricista em apenas três meses, que é a duração do curso, tendo aulas somente aos sábados, das 13h15 às 15h45”, completa.

Aldjones é técnico em eletrotécnica, com registro no Conselho Federal de Técnicos Industriais e é professor voluntário na entidade, desde 2006. “Por que ministramos o curso de graça? Somos uma entidade beneficente e procuramos praticar os ensinamentos de Jesus, dentre os quais o postulado maior que é o de auxiliar o próximo”, afirma Aldjones, ou Aldo, como é mais conhecido.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 99721-9335 ou na Associação Irmãos Mariano Dias que fica na Rua Miguel Andreo, 2316, no bairro Palmeiras I. A previsão de início para a 37ª turma é o próximo dia 11 de junho.