‘Irmão Mariano Dias’ abre 15 vagas em curso gratuito de eletricista 

O curso de Instalação Elétrica tem duração de três meses; aulas acontecem aos sábados, das 13h15 às 16h, na Rua Miguel Andreo, 2316, no bairro Jardim das Palmeiras I. Mais informações: (17) 99721-9335.

A Associação Beneficente Irmão “Mariano Dias”, está com inscrições aberta para a 36ª Turma de Eletricista (masculino e feminino). O curso gratuito de Instalação Elétrica dispõe de 15 vagas e duração de três meses, sendo que o pretendente deverá apresentar certificado de conclusão do 1º grau.

As aulas acontecerão aos sábados, no horário das 13h15 às 16h, nas dependências da Instituição, na Rua Miguel Andreo, 2316, no bairro Jardim das Palmeiras I (Matarazzo), em Votuporanga/SP. Início da formação ocorre no próximo dia 26.

O monitor responsável pelas aulas, que serão práticas e teóricas, tem registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e no final do curso expedirá certificados aos concludentes.

As inscrições poderão ser feitas através do telefone (17) 99721-9335. De acordo com a organização, na inscrição é exigida uma taxa de R$ 50,00 que será devolvida no final do curso (como forma de garantir a real participação do interessado).

Aproximadamente 540 alunos já se capacitaram nessa modalidade profissional. No momento, novas vagas estão sendo abertas aos interessados, que poderão estudar sem custo algum.