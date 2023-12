IPTU: Câmara aprova e Jorge Seba sanciona isenção para mais de 4 mil imóveis 

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou na 45ª e penúltima sessão ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira (11.dez), o projeto de lei que garante a isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a mais de 4,7 mil moradores do município.

O benefício abrange, por exemplo, contribuintes com um único imóvel residencial e cuja soma do valor venal deste seja de até R$ 41,7 mil.

Na prática, o objetivo da isenção é promover justiça social na imposição do Imposto Predial Urbano, harmonizando-se com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de Orçamento Anual, que já previram o benefício e foram aprovadas pelos vereadores.