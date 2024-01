IPTU 2024: Prefeitura inicia distribuição do carnê na segunda-feira 

Quem preferir poderá solicitar através do site da Prefeitura ou pelo aplicativo “Conecta Votuporanga”; aproximadamente 57 mil talões serão distribuídos.

A partir da próxima segunda-feira (22.jan), terá início a entrega do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e neste ano a Prefeitura de Votuporanga/SP distribuirá cerca de 57 mil talões, que serão entregues pelos Correios com previsão até o dia 7 de fevereiro.

Antes mesmo do recebimento na residência, o munícipe já pode obter o documento fiscal no site da Prefeitura, através do link https://web.votuporanga.sp.gov.br/app/pages/iptu ou pelo aplicativo “Conecta Votuporanga”, no ícone ‘IPTU’. Este mesmo procedimento poderá ser feito para quem não receber o carnê até o prazo estabelecido.

A data do vencimento da cota única e das parcelas, que podem ser pagas em até dez vezes, varia conforme a localização do imóvel entre os dias 12, 14, 16 e 18 de fevereiro, para as primeiras parcelas ou à vista. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final e, após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto.

O IPTU é uma das principais fontes para investimentos em diversas áreas como assistência social, educação, manutenção e reparos, saúde entre outras, que são revertidas na melhoria na qualidade de vida da população.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento pelo WhatsApp (17) 3405-9700 (opção 01).