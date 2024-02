IPTU 2024: 2ª via e atualização de boletos estão disponíveis no app da Prefeitura 

Além da atualização do boleto, também é possível solicitar a isenção do IPTU, benefício concedido apenas para quem se enquadra nos critérios determinados por lei.

Os primeiros vencimentos do IPTU 2024 ocorreram neste mês de fevereiro, mas, se você ainda não pagou, é só baixar o aplicativo Conecta Votuporanga e atualizar o seu boleto, gerando QR Code ou código de barras. Em seguida, basta copiar o código no aplicativo do seu banco e pagar sem precisar sair da sua casa, de maneira simples e rápida. O aplicativo está disponível para todos os celulares, Android e IOS (https://conectavotuporanga.govdigital.app/download)

Além da atualização e segunda via do boleto, também é possível solicitar a isenção do IPTU, benefício concedido apenas para quem se enquadra nos critérios determinados por lei. Esse requerimento de isenção deve ser solicitado em até 60 dias após o vencimento da primeira parcela ou cota única.

Os contribuintes também podem acessar os dois serviços através do site da Prefeitura, no ícone IPTU 2024 ou diretamente através do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/iptu-2024

Critérios para isenção

Todos os anos, a Prefeitura de Votuporanga concede isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para aposentados e também pessoas que recebem pensão por morte que tenham um único imóvel, registrado em seu nome, e também recebam um salário mínimo como única forma de renda. Para ter direito ao benefício, o morador precisa preencher, cumulativamente, todos os requisitos.

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, o munícipe pode entrar em contato também através do telefone (17) 3405-9700 ou pelo mesmo número, através do WhatsApp (opção 1).