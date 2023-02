IPTU 2023: segunda via está disponível no site da Prefeitura 

Acesso pode ser feito com o número do CPF do titular do imóvel ou com o número da inscrição do imóvel.

Quem ainda não recebeu o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 pode retirar a segunda via pela internet, através do site da Prefeitura de Votuporanga, diretamente pelo link https://web.votuporanga.sp.gov.br/app/pages/iptu . O acesso pode ser feito com o número do CPF do titular do imóvel ou com o número da inscrição do imóvel que pode ser consultado no carnê do ano anterior.

Uma das justificativas para o não recebimento do carnê nas residências pode ser a desatualização de dados cadastrais, por isso, é importante manter as informações do imóvel e do proprietário sempre em dia com a Prefeitura. Essa atualização também pode ser feita pela internet, através do whatsapp da Central de Atendimento: (17) 3405-9700, opção 1.

As datas de vencimentos do IPTU variam de acordo com a localização do imóvel, ficando entre os dias 12, 14, 16 e 18 de cada mês, iniciando neste mês de fevereiro. O imposto pode ser pago à vista ou em até dez vezes.

Para mais informações, a Central de Atendimento ao Público da Prefeitura fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O telefone para esclarecer eventuais dúvidas também é o (17) 3405-9700.